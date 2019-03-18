В Екатеринбурге через две недели стартует запись детей в лагеря

В Екатеринбурге с 1 апреля начинается запись детей в летние лагеря. В городские лагеря средняя стоимость путевки составит 3 297 рублей, в загородные центры – 21 тысяча. Но часть суммы компенсируется – из-за чего родители ежегодно устраивают атаки на портал госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования города, подать заявление на запись ребенка можно через госуслуги, МКУ «Центр муниципальных услуг» и в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и в приемных комиссиях. В полночь 1 апреля начинается прием документов для записи детей в летние лагеря, запись продлится до 10 апреля. В санатории можно записать ребенка с 25 апреля по 12 мая, в городские лагеря – с 1 апреля по 20 апреля.

После подачи заявления необходимо подтвердить запись пакетом документов, это: свидетельство о рождении ребенка; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; справка с места учебы ребенка или с места регистрации; если имеется льгота, то документ, который ее подтверждает.

Добавим, традиционно родители выстраиваются в виртуальную очередь, чтоб записать ребенка в загородный лагерь. Годом ранее полная стоимость путевки в загородный лагерь составляла до 17,5 тысяч рублей, но так как родителям компенсируется большая часть стоимости путевки, то из своего кармана они выкладывали 5-6 тысяч рублей. Сколько в этом году составит плата для родителей, станет известно позже. Однако администрация города уже уверена, что без штурма госуслуг дело не обойдется.

«В ближайшее время нас ждет электронная запись в загородные лагеря, санатории. У меня просьба к горожанам: не использовать сразу несколько девайсов, которые, одновременно обращаясь к серверу, ставят его под угрозу обвала», ‒ комментировал ранее вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов.

Екатеринбург, служба информации

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