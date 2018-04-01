Готовились не спать до утра, но все прошло без сбоев: ночью родители записывали детей в лагеря

Сегодня в 00:00 стартовала запись детей в городские и загородные лагеря Екатеринбурга. Помня накладки прошлых лет, родители заранее готовились, что на сайт Госуслуг вновь будет не зайти. Но в этом году все прошло без видимых накладок. «Подозрительно быстро как-то все приняли», «А где ночные бдения, вырванные волосы, обкусанные ногти?», – делятся мамы и папы на тематических форумах.

Сегодня с 00:00 на Едином портале государственных и муниципальных услуг начался прием заявлений о предоставлении путевок в детские загородные и городские лагеря. В прошлые годы справиться с записью через интернет получалось далеко не у всех. Например, в 2016 году сайт, вроде бы, и не падал, но и заявления не принимал, по словам родителей, то ошибка происходила, то просто портал после заполнения формы перебрасывал на стартовую страницу. Впрочем, нашлись и те, кто сумел совладать с новейшими технологиями, но они были шокированы числом пожелавших записаться, трехзначные порядковые номера были присвоены даже тем, кто успел практически в полночь, в момент начала приема.

В этом году родители тоже готовились штурмовать сайт Госуслуг: закупались горячительными напитками и успокоительными средствами. Но – на удивление – все прошло без сбоев. Желающие записались за считанные минуты.

«В этом году на удивление все быстро прошло. В том году только за 15 минут управилась, в этом за 8 минут два заявления подала. В том году везде попали, думаю сейчас тоже», – написала одна из екатеринбургских мам на форуме «Школьники» Umama.

«А где бои за трафик ночью, нервное перебирание кнопок, вырывание волос и совместное распитие с форумом горячительных напитком? Лишили нас всего этого», – иронизируют родители.

«В городской подалось легко в 00:04:26, ну чет даже не интересно, а где ночные бдения, вырванные волосы, обкусанные ногти?», – пишут форумчане.

Впрочем, некоторым не удалось получить именно те путевки, на которые они рассчитывали. Но это не массовые случаи.

«Подала поздно... в 00.09. С путёвкой за 4 тысячи явно пролетели, за 7 как повезёт. Ошибка вылезла ровно та же, что и в прошлом году – браузер не согласился, что серия свидетельства, написанная латиницей, действительно написана латиницей», – пишет одна из мам.

У других в личном кабинете требовали перепроверить адрес прописки, и родители тратили драгоценное время, продвигаясь в очереди вниз. Но в общем и целом запись в лагеря прошла спокойно.

Для тех, кто не пользуется сайтом Госуслуг, с 09:00 сегодня работают 288 окон в МФЦ – центры специально открыли в выходной день для приема заявлений в лагеря. Большинство МФЦ закончат сегодня работу в 14:00. С завтрашнего дня заработают приемные комиссии в управлениях образования районов.

Напомним, в этом году прием заявлений проходит по следующему графику:

в загородные лагеря – с 1 апреля по 17 апреля (на все смены);

в санатории – с 25 апреля по 15 мая (на все периоды); в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – с 1 апреля по 10 июня (по сменам).

После подачи заявления родители должны подтвердить его пакетом документов, куда входят: свидетельство о рождении ребенка; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; справка с места учебы ребенка или с места регистрации; если имеется льгота, то документ, который ее подтверждает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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