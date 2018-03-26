Ради записи школьников в лагеря 288 окон в МФЦ Екатеринбурга будут работать в воскресенье

Родителей, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, просят не нервничать: специально для них 1 апреля, в воскресенье, в многофункциональных центрах Екатеринбурга будет работать 288 окон для записи детей в городские и загородные лагеря. А с понедельника, 2 апреля, заработают приемные комиссии.

Напомним, с 00:00 1 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг начнется прием заявлений о предоставлении путевок в детские загородные и городские лагеря. Как правило, большинство родителей выбирает именно онлайн-способ, чтобы забронировать путевку. Но есть и те, кто привык обращаться в многофункциональные центры и муниципальные центры услуг (МФЦ и МЦУ), а большинство из них по воскресеньям не работают.

«Получается, если у меня нет записи на госуслугах, я не смогу 1 апреля записать ребенка в лагерь? Ко 2 апреля все места ведь уже кончатся», – обратились в РИА «Новый День» обеспокоенные родители.

Но в департаменте образования администрации Екатеринбурга родителей успокоили: 1 апреля, в воскресенье, в МФЦ и МЦУ города будут работать 288 окон, в которых примут заявления на запись в летние лагеря, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе. Со 2 апреля начнут работу приемные комиссии.

В этом году прием заявлений будет проходить по следующему графику:

в загородные лагеря – с 1 апреля по 17 апреля (на все смены);

в санатории – с 25 апреля по 15 мая (на все периоды);

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – с 1 апреля по 10 июня (по сменам).

После подачи заявления родители должны подтвердить его пакетом документов, куда входят: свидетельство о рождении ребенка; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; справка с места учебы ребенка или с места регистрации; если имеется льгота, то документ, который ее подтверждает.

Напомним, в прошлые годы справиться с записью через интернет получалось далеко не у всех. Например, в 2016 году сайт, вроде бы, и не падал, но и заявления не принимал, по словам родителей, то ошибка происходила, то просто портал после заполнения формы перебрасывал на стартовую страницу. Впрочем, нашлись и те, кто сумел совладать с новейшими технологиями, но они были шокированы числом пожелавших записаться, трехзначные порядковые номера были присвоены даже тем, кто успел практически в полночь, в момент начала приема.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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