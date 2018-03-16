С полуночи 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в летние лагеря

С 00:00 1 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг начнется прием заявлений о предоставлении путевок в детские загородные и городские лагеря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, подать заявление можно будет как через портал госуслуг, так и в отделениях МЦУ и МФЦ. Приемные комиссии загородных и городских оздоровительных лагерей начнут свою работу с 2 апреля.

В этом году прием заявлений будет проходить по следующему графику:

в загородные лагеря – с 1 апреля по 17 апреля (на все смены);

в санатории – с 25 апреля по 15 мая (на все периоды);

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей – с 1 апреля по 10 июня (по сменам).

После подачи заявления родители детей должны подтвердить его пакетом документов, куда входят: свидетельство о рождении ребенка; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; справка с места учебы ребенка или с места регистрации; если имеется льгота, то документ, который ее подтверждает.

Напомним, в прошлые годы справиться с записью через интернет получалось далеко не у всех. Например, в 2016 году сайт, вроде бы, и не падал, но и заявления не принимал, по словам родителей, то ошибка происходила, то просто портал после заполнения формы перебрасывал на стартовую страницу. Впрочем, нашлись и те, кто сумел совладать с новейшими технологиями, но они были шокированы числом пожелавших записаться, трехзначные порядковые номера были присвоены даже тем, кто успел практически в полночь, в момент начала приема.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

Почему оскорбление религиозных чувств – проблема оскорбившихся: философы о свободе слова. / В Екатеринбурге с приходом тепла закрываются основные ледовые катки. / День Святого Патрика, Боб Марли, балерины и летающие байкеры – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»