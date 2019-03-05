В мэрии боятся повторения сценария с обвалом серверов во время записи детей в летние лагеря

В администрации Екатеринбурга анонсировали старт записи детей в оздоровительные загородные лагеря летом 2019 года. Процесс стартует 1 апреля. В мэрии полагают, что если родители не прекратят перестраховываться, могут произойти такие же сбои, как во время кампании по записи детей в первые классы 1 февраля.

В ближайшее время нас ждет электронная запись в загородные лагеря, санатории. У меня просьба к горожанам: не использовать сразу несколько девайсов, которые, одновременно обращаясь к серверу, ставят его под угрозу обвала», ‒ сказал вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов. Он напомнил, что 1 февраля этого года максимальное количество заявлений на прием в первый класс от родителей одного ребенка составило 58 штук. «Это атака со стороны жителей. Я прекрасно понимаю, что все хотят попасть, но эффект может быть противоположный, что и показало 1 февраля», ‒ сказал вице-мэр.

Напомним, что в этом году серверы портала госуслуг не рушились, но произошел другой технический сбой, из-за которого Ростелеком передал заявления не по времени их подачи. После списки пересмотрели, но, по словам главы департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, чтобы не ущемлять в правах тех детей, что оказались в хвосте, почти все заявления решили утвердить, несмотря на нехватку свободных мест в некоторых школах. Так, в школе № 181 вместо 150 предполагаемых первоклассников оказалось 400.

«В ходе записи первоклассников в школы Екатеринбурга портал госуслуг работает без сбоев. В режиме онлайн предоставляет департаменту образования все заявления со штампом времени заведения на портале госуслуг. Эти данные четко зафиксированы, они не менялись и не будут меняться. Заявления передаются в ведомственную информационную систему, в задачи которой и входит их обработка. Именно она работала с меньшей скоростью», – объяснили в Ростелекоме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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