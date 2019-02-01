В мэрии объяснили, кто из первоклашек получит приоритет из-за сбоев на «Госуслугах»

Родители будущих первоклассников в Екатеринбурге продолжают обсуждать проблемы с зачислением в школы. В этом году среди проблем обнаружилась «новинка» – подтверждение о принятом электронном заявлении приходили с задержкой, из-за чего стало непонятно, как в итоге будут формироваться списки.

«Всегда было правило – кто первый заявление подал, тот первый и успел. После подачи заявления на почту тут же приходило письмо с подтверждением. Но сегодня те, кто смог подать заявление в первые полчаса, подтверждение получили около 3-4 часов ночи. Те, кто подал около двух, подтверждение получили моментально. Непонятно – как будут зачислять, по времени подачи или по времени подтверждения записи», – описала проблему жительница Екатеринбурга. На форумах u-mama.ru, где уже почти 700 страниц обсуждения правил зачисления, несколько десятков постов с аналогичным вопросом. В администрации Екатеринбурга корреспонденту РИА «Новый День» объяснили, у кого будет приоритет. «Считается время подачи заявления, а не время подтверждения», – прокомментировали в пресс-службе.

Многие родители также жалуются, что не смогли быстро записать ребенка в школу, так как их заявление было подано с ошибкой и отклонено – но сообщение об этом они получили через несколько часов и в итоге потеряли время.

Добавим, сегодня с утра родители стоят в очередях в МФЦ – там необходимо подтвердить электронную заявку. Пробиваться в центры оказалось непросто, родители, ночью атаковавшие сайт госуслуг с нескольких компьютеров, утром записались в несколько МФЦ. «МФЦ на Учителей – полно народу. Очередь по талонам больше 100 человек, за полчаса прошло 25-30», – пишет на профильном форуме екатеринбурженка. Там же родители сообщают, по какому адресу и на какое время они «освободили талон». Тем не менее, ожидание проходит спокойно. В очереди обсуждают, сколько заявок было отправлено в популярные школы и сколько детей там готовы принять.

«Сижу в очереди уже номер 175, я 196, сейчас наши мамаши пишут про 181 школу, что заявлений подано 375, набирают 160 – это вместе с льготниками, сколько их не знаю, вроде около 40. Другая история – девочка в 70 гимназию подавала, 88-я из 79, не проходила, в 8.00 была в МФЦ, хотела на 181 школу переписать, ей отказали, сказали более 300 заявок», – поделилась горожанка. На сайте u-mama.ru родители делятся сведениями о заполненности классов: «Подала в 145 школу, там все из 35 пришли туда подавать. была в 11 часов там, заявление было 70 из 150», «Я в 161 подавала. Принято в 00-45. 52 по списку школы . Попали», «В престижные школы понятно что никто из очереди не уйдет, только льготники прибавятся. В непрестижные школы...вот в одной вы 27-я и всего подало 50 человек заявки, что в соседней школе всего 55 человек подало заявки (подтверждены не все) – нет смысла в гонке участвовать», пишут горожане.

В администрации Екатеринбурга пока не смогли прокомментировать, в какие школы было подано максимальное количество заявлений. Они еще подсчитываются, итоги записи станут известны в понедельник, 4 февраля.

Екатеринбург, служба информации

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