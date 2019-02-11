В администрации Екатеринбурга рассказали, кто попадет в школы после «перетасовки» очереди

В Екатеринбурге снова возник скандал из-за записи детей в первые классы. Администрация города пересмотрела очередность детей в соответствии со временем подачи документов. Некоторые родители возмутились и собрались писать письма в прокуратуру и губернатору. Как оказалось, зря. Из-за ошибок записи в ночь на 1 февраля было решено увеличить количество мест в классах.

В этом году родители будущих первоклашек столкнулись с новым сбоем в работе сервисов по записи детей. Подтверждение записи в нескольких сотнях случаев приходило значительно позже самой записи: заявление подавалось спустя пару минут после полуночи, а подтверждение зафиксировалось к 6 утра. Это связывают в том числе с тем, что подать заявление можно было не только через «Госуслуги» (которые стабильно ежегодно падают), но и через сайт администрации города. В первоначальных списках приоритет оказался у родителей, которые быстрее получили подтверждение от системы АИС «Образование». Те, кто подтверждение получил позже, пошли жаловаться в прокуратуру. А в администрации города сразу же пообещали дать им приоритет.

Так и произошло. Сегодня жители Екатеринбурга наблюдали, как меняется очередность в системе записи детей. Те, кто заявление подал позже, «откатывались» в конец списка и в некоторых случаях выпадали из него. Все это произошло за сутки до формирования окончательного списка. Мамы и папы оказались шокированы происходящим, и теперь уже эта группа родителей собралась идти в прокуратуру.

В администрации города дали официальное разъяснение. «Департамент образования администрации города Екатеринбурга восстановил очередность подачи заявлений гражданами по времени формирования заявления в электронном виде. Зачисление в учреждение будет произведено в соответствии с заявлениями, поступившими в ведомственную систему, по количеству мест, открытых в школе. Департамент образования досконально изучил каждый факт обращения гражданами в подразделение администрации города. Обязательства в отношении граждан, чьи заявления уже зарегистрированы в рамках количества открытых мест в учреждении, будут соблюдены», – сообщили в мэрии.

Другими словами, в первый класс попадут и те дети, чьи родители были самыми быстрыми при подаче заявления, но попали в технический сбой, и те дети, чьи родители первыми получили уведомление о принятии заявления от АИС «Образование». Для этого в школах увеличат количество мест.

Если родители успели подтвердить заявление оригиналами документов, то уже завтра фамилия ребенка будет в списке школы. Если не успели – это надо сделать до 15 февраля. Уведомления о восстановлении очереди будут направлены 12 февраля в личный кабинет родителя будущего школьника и на электронную почту.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

На Урале подняты по тревоге расчеты ракетных комплексов «Искандер-М». / В разгар эпидемии гриппа медики решили «навариться» на продаже масок посетителям. / В Кольцово задержали предпринимателя, пытающегося провезти около 300 деталей для телефонов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»