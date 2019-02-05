Прокуратура Екатеринбурга ищет недовольных зачислением в первые классы

Прокуратура Екатеринбурга организовала горячую линию для родителей, которые считают, что их права были нарушены при зачислении детей в первые классы. А кроме того, недовольные могут прийти на личный прием.

«С учетом особой социальной значимости для г. Екатеринбурга вопроса зачисления детей в первые классы образовательных учреждений, напоминаем, что в прокуратуре г. Екатеринбурга ежедневно осуществляется прием граждан, в том числе по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних при подаче документов для зачисления в первые классы школ в 2019 году. Граждане вправе обратиться с соответствующим заявлением на личный прием в прокуратуру города по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 54», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Граждан ждут с 9 до 18 часов с понедельника по четверг, в пятницу прием идет с 9 до 17 часов с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Кроме того, обращение можно направить на телефон горячей линии по № 229-59-24.

В этом году, напомним, родители традиционного сообщали, что сайт госуслуг снова не выдержал наплыва желающих поскорее записать ребенка в школу. Но обнаружилась и «новинка» в сбоях – подтверждение о принятом электронном заявлении приходили с задержкой, из-за чего стало непонятно, как в итоге будут формироваться списки. Представитель «Ростелекома» накануне рассказал, что ночью 1 февраля было подано 11 тысяч дублирующих заявлений. Рекордом стал ребенок, которого «записали» 57 раз.

Екатеринбург, служба информации

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