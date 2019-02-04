Абсолютный рекорд: одного екатеринбургского ребенка пытались записать в первый класс 57 заявителей

Администрация Екатеринбурга рассказала о предварительных итогах кампании по записи детей в первый класс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе брифинга начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева рассказала, что на сегодняшний день 15528 заявлений зарегистрировано. Это примерно 80 % от числа всех желающих. В 40 школах оказалось больше заявлений, чем мест, а в 115 школах – наоборот, есть свободные места.

Директор регионального отделения «Ростелекома» Сергей Фёдоров рассказал, что портал госуслуг справился с работой, хотя сложности с нагрузкой в первые часы были. Кроме того, спикеры сообщили, что 11 тысяч заявлений были продублированы, а по одному ребёнку было подано 57 заявлений сразу.

Ранее в Ростелекоме сообщили, что за первые 10 минут через госуслуги было подано 4 тысячи заявлений, из них 2 тысячи в первые три минуты. За 30 минут пришло 7 200 заявлений, к 1:20 портал обработал 18,5 тысяч заявлений. «На 6 утра портал обработал чуть более 23 тысяч заявлений», – рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

Также Екатерина Сибирцева коснулась проблемы записи в школы близнецов и двойняшек. По ее словам, возникает много конфликтных ситуаций из-за того, что одного ребенка родители успевают записать в школу у дома, а второго – нет. «По двойняшкам – просим прийти и заявить лично. Это касается именно двойняшек и тройняшек», – заявила Сибирцева. По ее мнению, несправедливо, что двойняшек нельзя записать в школу вместе и льгот у них нет. «Обсудим с прокуратурой и юристами – если можно, введём такую систему, чтоб на одно заявление двоих-троих детей подавать. А пока просим в индивидуальном порядке сообщить», – добавила чиновница. Добавим, что проблеме не один год и в предыдущие периоды до обсуждения, и тем более до решения, дело так и не дошло.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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