Публиковать списки екатеринбургских первоклассников начнут сегодня

Родители будущих екатеринбургских первоклассников до сих пор не знают точно, когда они смогут выдохнуть и увидеть имя своего ребенка в списке зачисленных в школы.

Например, в екатеринбургской школе № 23, где было зарегистрировано рекордное количество заявлений от родителей первоклассников, список зачисленных станет полностью известен только на следующей неделе. Как рассказал РИА «Новый День» отец одного из будущих школьников, сегодня утром он лично пытался узнать о судьбе своего заявления, но сотрудники школы сообщили ему, что списки будут готовы только после 18 февраля. Пока в школе можно ознакомиться только со списком первоклассников из числа льготников – их 35 человек. При этом всего в СОШ № 23 к 1 сентября 2019 года будет создан 21 класс первоклашек. 21-й класс должен получить букву «Х». Как отмечает «Новый День», СОШ № 23 находится в Академическом районе, где будущих учеников очень много. В среднем же одна екатеринбургская школа набирает по четыре-шесть первых классов.

Напомним, в этом году родители будущих первоклашек столкнулись с новым сбоем в работе сервисов по записи детей. Подтверждение записи в нескольких сотнях случаев приходило значительно позже самой записи: заявление подавалось спустя пару минут после полуночи, а подтверждение зафиксировалось к 6 утра. В связи с этим вчера администрация Екатеринбурга выступила с заявлением, что в школах увеличат количество мест. Публиковать списки зачисленных школы начнут уже сегодня, но процесс может растянуться на несколько дней.

«Если заявление подтверждено оригиналами документов, ребенок будет зачислен в образовательную организацию в установленные сроки. Если заявление не подтверждено оригиналами документов, то родителям необходимо обратиться в отделения МФЦ, ЦМУ или в школу по графику их работы в период с 11 по 15 февраля 2019 года», – заявили в мэрии. Иными словами, те родители, чьи электронные заявления «пропали» в результате технического сбоя, могут донести документы до конца этой недели. «Эти дети гарантированно будут зачислены», – заверили в мэрии.

В мэрии уточнили: после того как родители донесут все документы, у администрации школы есть по нормативам семь рабочих дней на подписание приказа о зачислении каждого конкретного ребенка. Так что списки будут вывешиваться постепенно, и по всему городу процесс завершится ориентировочно 26-28 февраля.

Екатеринбург, служба информации

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