«Ростелеком» объяснил, у кого будет приоритет на госуслугах в ночь записи первоклашек

В Екатеринбурге учли прошлогоднюю проблему с записью ребенка в первый класс, когда из-за сбоя фактически образовались две очереди: по времени отправки заявления и по времени получения сообщения о регистрации заявления. Руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров сегодня объяснил, в какой момент родителям можно быть уверенными, что они точно записали своего ребенка в желаемую школу.

«В этом году в момент формирования заявления будут обрабатываться только порталом госуслуг. Сигнал, что заявление успешно подано – это появление статуса «заявление принято к рассмотрению». Если такой статус есть, родители могут идти спать и утром доносить документы в МФЦ», – прокомментировал Федоров. Он также напомнил, что в этом году родители могут попрактиковаться в подаче заявлений – 23 января с 17 до 21 часа можно будет подать тестовое заявление, все формы и разделы будут точно такими же, как и при настоящей записи, но результаты теста, конечно, аннулируют.

В прошлом году из-за сбоя подтверждение о принятом электронном заявлении приходили с задержкой, те, кто смог подать заявление в первые полчаса, подтверждение получили около трех-четырех часов ночи. Те, кто подал около двух часов, подтверждение получили моментально. Зачислять пришлось в итоге и тех, и других, из-за чего в некоторых школах образовался аншлаг в классах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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