Сибирцева: первых «Х» классов в этом году не будет

В новом учебном году в Екатеринбурге не должно оказаться резиновых школ с 21 параллелью первого класса. «Мы не планируем открывать столько классов в одной школе», – заверила начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева.

Год назад на юго-западе города школа № 23 оказалась невероятно переполнена, а в школе № 181 пришлось создавать учебные места за счет учительских. В этом году близ этих школ откроется еще одна на 1200 мест, и проблема, как считают чиновники, будет решена. Кроме того, в некоторых школах, напомним, был перебор учеников из-за сбоя электронной записи. Тогда возникло фактически две очереди: по времени отправки заявления и по времени получения сообщения о регистрации заявления. И в администрации приняли решение зачислять и тех, кто быстрее подал заявление, и тех, кто быстрее получил сообщение о регистрации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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