21 первый класс: в школе Академического первый звонок прозвучал для 640 детей (ФОТО, ВИДЕО)

В школе №23 в честь Дня знаний сегодня состоялась торжественная линейка для рекордного числа первоклашек – образовательное учреждение приняло 640 детей. Из-за холодной и дождливой погоды праздничную часть было решено перенести в актовый зал. Собравшихся поздравили с началом учебного года директор школы Ольга Михайлова и детский омбудсмен Игорь Мороков.

1 сентября в школе, где организовали 21 первый класс

«Вот вы думаете, вы в школу пришли? Нет! Вы высадились на неизвестной планете, которую вам придется исследовать, заходить в каждые уголочки, находить что-то новое, знакомиться с инопланетянами и с такими же, как вы. Я вас поздравляю!» – выступил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.

В школе №23 сформирован 21 первый класс – от «А» до «Х». Директор Ольга Михайлова рассказала, что начала набирать новых учителей еще зимой. «Я закрыла 30 вакансий, я приняла 30 новых педагогов. Теперь педагогический коллектив составляет у нас 130 человек. В общей сложности в этом учебном году в школе будет учиться 3 100 обучающихся», – дополнила она. Отметим, в минувшем году в 23-й было 2 545 детей.

Ольга Михайлова также уточнила, что 21 первый класс – это максимум, который может вместить в себя вверенное ей образовательное учреждение. И на этом желательно остановиться.

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