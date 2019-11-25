Объявлен тендер на строительство еще одной школы в Академическом

В микрорайоне Академическом, в квартале № 10, построят общеобразовательную школу на 1100 учеников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях на заседании согласительной комиссии по бюджету-2020 об этом упомянул замминистра строительства Антон Шафаростов, а теперь на сайте госзакупок уже появилась аукционная документация. Согласно ей, стоимость муниципального контракта составит 1 млрд 193 млн 682 тысячи 160 рублей. Срок начала работ – со дня подписания контракта, окончания – не позднее 30 июня 2022 года. Торги за право построить школу в Академическом состоятся уже 3 декабря.

Напомним, в новых микрорайонах Екатеринбурга пока есть достаточно серьезные проблемы с количеством мест в школах. В этом году самая сложная ситуация сложилась в школе № 23 в Академическом микрорайоне: из-за невероятного числа детей пришлось открывать 1 «Х» класс. А недавно начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что к 2022-2033 году количество школьников увеличится на 35 тысяч и превысит 197 тысяч.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

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