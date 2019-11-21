Екатеринбургу грозит очередной школьный коллапс в ближайшие три года

Через три года Екатеринбургу грозит еще большая скученность в школьных классах. Количество детей существенно вырастет, но город не успеет построить необходимые для них образовательные учреждения.

Как сообщил сегодня на заседании комиссии по бюджету и экономической политике начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, к 2022-2033 году ожидается, что количество школьников увеличится на 35 тысяч и превысит 197 тысяч. В этом году в школы пошли 162 тысячи детей. При этом в проекте бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов запланировано увеличение числа мест в образовательных учреждениях – но только на 15 тысяч.

Добавим, в этом году самая сложная ситуация сложилась в школе № 23 в Академическом микрорайоне из-за невероятного числа детей пришлось открывать 1 «Х» класс.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.19

21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Через крышу к нам в квартиру падают голуби» – жителям аварийных домов придется подождать расселения еще пару лет (ФОТО, ВИДЕО). / Глава Екатеринбурга открыл участковый пункт полиции в Академическом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»