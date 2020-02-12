Родители школьников написали более 600 жалоб в прокуратуру Екатеринбурга

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рассказала, на что больше всего жаловались жители уральской столицы в надзорное ведомство. Всего за 2019 год прокуроры рассмотрели 9759 обращений граждан – это больше, чем в предыдущий период.

Как пояснила Светлана Кузнецова, рост связан с повальным обращением родителей в прокуратуру в феврале прошлого года, когда случился сбой в электронной записи детей в первые классы. Также екатеринбуржцы жаловались на запрет мэрии пускать в школы детей без справки о прививке от кори. Всего таких обращений, связанных с нарушением прав несовершеннолетних, прокуратура в прошлом году получила 645. На второе место по «популярности» вышли жалобы на нарушения жилищного законодательства – 98 обращений.

Также прокуратура получила много жалоб на проблемы в ЖКХ. Но это связано с тем, что в сентябре прокуратура открыла горячую линию во время старта отопительного сезона, отметила Светлана Кузнецова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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