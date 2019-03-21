Депутаты ГД внесли законопроект о приоритетной записи некоторых детей в первые классы

В Госдуму РФ внесли пакет поправок к закону «Об образовании», которые касаются записи детей в первые классы. Речь в документе идет пока только о двух категориях детей, родителям которых хотят облегчить жизнь при записи в школы.

«Ежегодно «муниципальная кампания» по сбору заявлений о приеме детей в первый класс сопровождается скандалами, техническими сбоями, обращениями родителей в органы прокуратуры и органы местного самоуправления и последующими судебными и административными разбирательствами. Для того чтобы снизить социальную напряженность вокруг данного вопроса законопроектом предлагается выделить льготные категории граждан, которым по установленным законам критериям будет предоставлено первоочередное право зачисления их детей в первый класс», ‒ сказано в пояснительной записке к документу.

Как пояснил «Новому Дню» один из авторов законопроекта Данил Шилков, это первый шаг в решении проблем с записью детей в первые классы. «Во-первых, документ предполагает, что если мама или папа преподают или работают в школе, то ребенка берут в эту школу, чтобы родителям в другое образовательное учреждение не возить детей. Во-вторых, если есть многодетная семья, и старший ребенок учится в школе, то младших тоже принимают в эту же школу. Так просто, но на сегодня эти вопросы не урегулированы», ‒ сказал собеседник агентства.

Ранее в Екатеринбурге на расширенном заседании т.н. депутатской вертикали с участием представителей ЕГД и Госдумы муниципальные депутаты просили у старших коллег помощи с записью детей в первые классы.

Напомним, в феврале этого года в Екатеринбурге во время кампании по набору первоклассников произошел масштабный сбой, из-за которого те родители, которые успели подать заявления первыми через портал госуслуг, оказались в хвосте. Впоследствии очередность была восстановлена, и в мэрии решили, что справедливо будет записать всех желающих в те школы, в которые они подавали заявки, вне зависимости от вместимости классов, количества педагогов, и т.д. Из-за этого в некоторых школах оказалось больше 10-20 первых классов, в ряде учебных заведений будущих учеников распределили так, что в одном классе оказалось 40 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

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