«Это временная необходимость»: детский омбудсмен одобрил выездные классы

Формирование выездных классов для детей, которым не хватает мест в школах по месту жительства, может быть оптимальным выходом из ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксобрания детский омбудсмен Игорь Мороков, отвечая на вопрос депутата Евгения Зяблицева. Народного избранника интересовала, в частности, ситуация со школой № 181, которая должна будет принять в следующем году четыре сотни первоклассников. «По нашему мнению, это наиболее приемлемый вариант, – считает Мороков. – Мы рассмотрели его в аппарате уполномоченного и предложили его главе города Александру Высокинскому. Это временная необходимость. Самое главное – это решить вопрос с точки зрения безопасности. Родители в первую очередь задают вопрос: «Как я буду отправлять ребенка в школу, если она далеко от дома». Программа «Школьный автобус» позволяет эту задачу решить».

Напомним, школа № 181 в Краснолесье оказалась буквально в безвыходной ситуации. В самом микрорайоне, где ведется интенсивная многоэтажная застройка, учебных заведений не строится. Обещанный пристрой к школе тоже ожидается лишь к 2020 году. Количество первоклассников в 181-й ожидалось в пределах 150 человек, но из-за технического сбоя во время записи учеников школе придется принять 400.

Для решения проблемы предлагались разные варианты, например, перепланировать внутренние помещения, чтобы создать дополнительные классы. Выдвигался и вариант о подвозе детей в другие школы. В частности речь шла о школе № 55 в поселке Совхозном, где оказалось много свободных мест, дети там учатся в одну смену. Часть родителей выразила готовность согласиться с таким вариантом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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