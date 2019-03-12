Жители Краснолесья готовы согласиться на выездные классы для первоклассников 181-й школы

В школе №181 в микрорайоне Краснолесье пройдет собрание, на котором родители планируют написать заявления на имя директора образовательного учреждение о создании выездных классов. Представитель инициативной группы Ольга Михайленко пояснила корреспонденту РИА «Новый День», что речь идет об автобусных маршрутах, которые будут возить семилеток в 55-ю или 154-ю школы. Но это вынужденная мера, на которую пришлось пойти из-за переполненности школы № 181.

Напомним, что эта школа оказалась буквально в безвыходной ситуации. В самом микрорайоне, где ведется интенсивная многоэтажная застройка, учебных заведений не строится. Обещанный пристрой к школе тоже ожидается лишь к 2020 году. Количество первоклассников в 181-й ожидалось в пределах 150 человек, но из-за технического сбоя во время записи учеников школе придется принять 400.

Для решения проблемы предлагались разные варианты – например, перепланировать внутренние помещения, чтобы создать дополнительные классы. Выдвигался и вариант о подвозе детей в другие школы. В частности речь шла о школе №55 в поселке Совхозный, где оказалось много свободных мест, дети там учатся в одну смену.

По словам Ольги Михайленко, 27 числа на собрании в библиотеке школы №16 поднимался вопрос о введении автобусов. Но тогда начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева не поддержала инициативу. Она отметила, что будет трудно получить согласие от родителей на такой вариант.

Собрание родителей первоклассников

Но, как оказалось горожане не так уж и против. По словам собеседницы агентства, во «Вконтакте» был проведен опрос среди родителей первоклассников. «Из 400 человек проголосовали 100. Около 30 человек согласны на выездные автобусы. 11 человек хотят уйти в другую школу прямо сейчас. Эти цифры мы передали директору школы №181. И вчера он пообщался с Сибирцевой. Она сказала – проводите анкетирование всех родителей, чтобы было понятно, какое количество согласно на выездные классы», – рассказала Ольга Михайленко.

Собрание, где пройдет анкетирование среди родителей, состоится 19 марта в 18:00.

Екатеринбург, служба информации

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