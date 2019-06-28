В Екатеринбурге вынесли решение по делу о фальшивой прописке первоклассника

В Екатеринбурге вынесли первое в сезоне 2019-2020 г.г. решение по уголовному делу за подделку документов ради записи ребенка в первый класс. Родитель фальсифицировал свидетельства о временной регистрации, чтобы его ребенок попал в МАОУ СОШ № 69. Подсудимый вину признал и заявил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Уголовное дело рассмотрели в мировом суде, родителя виновным признали, но производство по делу было прекращено. За подделку справки он заплатит судебный штраф, благодаря чему останется без «метки» о судимости.

Расследование других уголовных дел находится на контроле прокуратуры, сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства. Мировому судье участка № 2 Верх-Исетского судебного района направлено дело, по которому с помощью поддельной справки ребенка записали в МБОУ СОШ № 25. Аналогичный случай был обнаружен в МАОУ СОШ № 11. Ранее в прокуратуре сообщали, что факт подделки был обнаружен и при записи ребенка в школу № 23.

Екатеринбург, служба информации

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