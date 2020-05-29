В Екатеринбурге суд вынес решение по делу о липовой прописке ради места в элитной школе

Ленинский районный суд вынес решение по делу женщины, которая подделала свидетельство о регистрации ребенка ради того, чтобы он пошел в 1 класс МАОУ «Гимназия № 120». Факт подделки вскрылся после прокурорский проверки, сотрудники надзорного ведомства проверили справку о регистрации ребенка сроком на год в полиции и выяснилось, что такое свидетельство отдел по вопросам миграции не выдавал. Было возбуждено дело ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщина признала себя виновной. Так как она ранее не привлекалась к уголовной ответственности, суд прекратил производство по делу, назначив судебный штраф в 10 тысяч рублей.

Добавим, в Екатеринбурге нередко родители идут на подделку документов ради того, чтобы ребенок попал в элитную школу. Ранее сообщалось о возбужденном уголовном деле в отношении женщины, которая записала ребенка в школу № 25. Но иногда родители выбирают другой вариант: оформляют липовую прописку в доме, который закреплен за определенной школой. Это фактически поставленный на поток бизнес. Пик активности его приходится на последние месяцы года перед зачислением, в среднем за справку о годовой прописке по нужному адресу несовершеннолетнего и его законного представителя предприимчивые хозяева жилья берут от 30 до 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Иванова

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