Маму первоклассника будут судить за подделку документов ради учебы в элитной школе

В Екатеринбурге ушло в суд еще одно уголовное дело из-за липовой прописки первоклассника. Ради попадания в гимназию № 120 женщина подделала свидетельство о регистрации ребенка.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судить будут женщину 1980 года рождения. Она в этом учебном году записала ребенка в гимназию по свидетельству о регистрации в Ленинском районе сроком на год, но в ходе проверки обнаружилось, что в этой квартире ребенка не регистрировали, документ поддельный.

Прописка детей вблизи престижных учебных учреждений города – поставленный на поток бизнес. Пик активности его приходится на последние месяцы года перед зачислением, в среднем за справку о годовой прописке по нужному адресу несовершеннолетнего и его законного представителя предприимчивые хозяева жилья берут от 30 до 50 тысяч рублей. Но иногда родители выбирают другой путь и просто подделывают документ о регистрации. Ранее сообщалось о возбужденном уголовном деле по такой же статье в отношении женщины, которая записала ребенка в школу № 25.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

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