Незаконное зачисление ребенка в первый класс закончилось уголовным делом для матери

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконном зачислении ребенка в первый класс. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, речь идет об одном из статусных учебных заведений уральской столицы – гимназии № 120.

Прокуратура Ленинского района проводила проверку соблюдения законодательства в ходе набора учеников на 2020-2021 учебный год и обнаружила, что одна из матерей будущих первоклашек оформила поддельную прописку для своей дочери в жилье, расположенном в зоне ответственности гимназии. Проверка данных в отделе по вопросам миграции ОП № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу и МКУ «Центр муниципальных услуг» подтвердила: несовершеннолетняя по указанному в справке для гимназии адресу не проживает.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении законного представителя ребенка по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права».

Отметим, что прописка детей вблизи престижных учебных учреждений города – поставленный на поток бизнес. Пик активности его приходится на последние месяцы года перед зачислением, в среднем за справку о годовой прописке по нужному адресу несовершеннолетнего и его законного представителя предприимчивые хозяева жилья берут от 30 до 50 тысяч рублей. Прописка оформляется сроком на год. В некоторых квартирах могут быть прописаны одновременно несколько десятков детей и их родителей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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