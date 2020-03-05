Второе за неделю – заведено еще одно уголовное дело за фальшивую прописку первоклассника

В Екатеринбурге после прокурорской проверки возбуждено второе за неделю уголовное дело по факту использования поддельного документа для зачисления первоклашки в нужную школу. Мама предоставила фальшивую регистрацию, чтобы ребенка взяли в школу № 25.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 января женщина через официальный интернет-портал государственных услуг подала заявление о зачислении ее дочери в первый класс школы № 25. Также мама предоставила в Центр муниципальных услуг по Верх-Исетскому району подлинники документов, в том числе свидетельство о регистрации по месту пребывания в доме, который относится к школе, на период с ноября 2019 года по февраль 2020 года.

«В ходе надзорных мероприятий запрошена информация в отделе по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу, согласно которой свидетельство о регистрации несовершеннолетней по месту пребывания не выдавалось, указанный документ имеет признаки подделки», – говорится в материалах прокуратуры.

По материалам прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело в отношении законного представителя ребенка по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Матери первоклашки грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.

Напомним, 3 марта стало известно об аналогичном случае в Ленинском районе. Там мать пыталась с помощью поддельной прописки зачислить своего ребенка в первый класс гимназии № 120.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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