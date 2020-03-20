Еще одна мать первоклашки пойдет под суд за лжепрописку ребенка

В Екатеринбурге прокуратура выявила еще один факт оформления лжепрописки для первоклассника. Мать, совершившая преступление, теперь пойдет под суд.

В данном случае речь идет о желании родителей отдать ребенка на обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25».

В ходе проверки списочного состава будущих первоклассников выявлено, что 29 января 2020 года матерью несовершеннолетней через официальный интернет-портал государственных услуг подано заявление о зачислении ее дочери в первый класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25».

Установлено, что 29 января 2020 года мама девочки предоставила в отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг» по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подлинники документов, в том числе свидетельство о регистрации по месту пребывания в жилом помещении на территории района на период с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Районная полиция факт прописки не подтвердила, указав, что справка имеет признаки подделки.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 7 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», 3 марта стало известно об аналогичном случае в Ленинском районе. Там мать пыталась с помощью поддельной прописки зачислить ребенка в первый класс гимназии № 120.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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