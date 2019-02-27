«Президент говорит рожайте, а где мы будем их учить?» – екатеринбуржцы пожаловались в прокуратуру на нехватку мест в школах (ФОТО)

Сегодня представитель инициативной группы обеспокоенных родителей пришел в прокуратуру Екатеринбурга, чтобы передать собранные за две недели 1 829 подписей в за строительство новых школ и детских садов в микрорайонах Академическом и Краснолесье. В надзорном ведомстве приняли обращение, через три дня ему присвоят номер и назначат исполнителя.

Отнес подписи представитель инициативной группы и отец будущей первоклассницы Кирилл Скоробогатов. Мужчина проживает в Краснолесье, и в этом году его ребенок оказался в числе 400 семилеток, которые будут учиться в переполненной школе № 181. «Я пока не знаю, хватит ли им крючков в гардеробах, парт, стульев, учебников, учителей. Будут ли учителя работать вообще в этой ситуации. Президент новыми указами говорит: «Давайте все рожайте». А куда мы детей будем водить? Садиков тоже не хватает. Где мы будем их учить?» – рассказал Кирилл Скоробогатов корреспонденту РИА «Новый День».

Вскоре инициативные родители направят собранные подписи президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, федеральному и региональному детским омбудсменам, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также министрам Среднего Урала, которые отвечают за общее, профессиональное образование, строительство и развитие инфраструктуры.

Как обещают в администрации города, 2020 году ситуация с нехваткой школьных мест в двух молодых микрорайонах должна разрешиться, так как к этому времени в Академическом планируют построить общеобразовательное учреждение на 1 200 учеников, а в Краснолесье сделают долгожданный пристрой на 650 мест к школе № 181. Однако в этом году в 400 первоклашек планируют принимать без нового корпуса. Ранее «Новый День» выяснил директора, что в этом году в классы заполнят 400 первоклашек. Поэтому в школе № 181 планируют убрать учительскую и ликвидировать стоматологический кабинет, чтобы соединить его с классом иностранного языка.

Впрочем, по мнению родителей, это временная мера, которая не решит проблем с нехваткой школ. Этот вопрос жители Краснолесья и Академического планируют поднять сегодня на собрании, которое пройдет в школе №16 в 16:00. На нем будут присутствовать застройщики, директора управляющих компаний и школ, представители департамента образования.

Екатеринбург, служба информации

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