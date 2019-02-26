Жители Академического и Краснолесья на собрании с застройщиками обсудят вопрос постройки новых школ

Завтра в Екатеринбурге в школе № 16 в 16:00 состоится собрание, на котором встретятся застройщики, директора управляющих компаний и школ, представители департамента образования с родителями, которые борются за появление новых школ и детских садов в Краснолесье и Академическом.

«Мы хотим, чтобы администрацией и министерством строительства, совместно с застройщиками, были официально зафиксированы и предоставлены общественности сроки строительства школ и детских садов в районах Краснолесье и Академический, конкретные места этих строительств. Мы готовы выдвинуть представителей от родителей района для курирования этих вопросов. Чтобы слова и дела у представителей госорганов сходились», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» жительница микрорайона Краснолесье Екатерина Скоробогатова.

Вместо 150 первоклашек – 400

Кроме того, инициативные родители завтра утром передадут в прокуратуру Екатеринбурга около 1 800 подписей, которые были собраны в поддержку строительства новых школ и детских садов в Академическом и Краснолесье. Напомним, сейчас там функционируют в общей сложности четыре школы: № 16, 19, 23, 181. В последнем общеобразовательном учреждении «Новый День» выяснил у директора, что в этом году в классы заполнят 400 первоклашек. Поэтому в школе № 181 планируют убрать учительскую и ликвидировать стоматологический кабинет, чтобы соединить его с классом иностранного языка.

Екатеринбург, служба информации

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