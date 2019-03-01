Екатеринбургские депутаты просят Госдуму решить вопрос с записью первоклассников (ФОТО)

В гордуме Екатеринбурга сегодня впервые состоялось расширенное заседание так называемой депутатской вертикали – муниципальные избранники пообщались с коллегами из федерального парламента. На встрече присутствовали представители «Единой России» Андрей Альшевских и Александр Петров, коммунист Николай Езерский и депутат от ЛДПР Данил Шилков. Одной из главных тем обсуждения стал «школьный вопрос».

Так, городской депутат Елена Дерягина потребовала от приглашенных гостей обозначить свою позицию по изменению правил приема детей в первые классы. В прошлом году гордума пыталась лоббировать принятие областного закона о первоочередном зачислении в школы детей педагогов, детей-инвалидов и двойняшек, но заксобрание отклонило этот проект.

Елена Дерягина (справа)

«Несколько лет назад в Екатеринбурге была хорошая демография. И вот, садики мы построили, а со школами почему-то пробуксовали. Сегодня в Академическом районе переполненные классы, но самая тяжелая ситуация сложилась в Краснолесье, где в школу на планируемые сто мест для первоклассников поступило 380 заявлений. Мы пытались внести поправку, но нас не услышали. Хорошо, что в этом году отдельно зачисляли детей сотрудников правоохранительных органов – набралась почти тысяча первоклассников. А других детей-льготников в Екатеринбурге еще пять тысяч. Помогите решить этот вопрос», – выступила Дерягина.

Александр Петров

Александр Петров заявил, что проблема записи в первые классы есть только в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. «Это касается не всех образовательных учреждений, а только ряда школ, куда дети хотят. Хотя в последнее время возникли вопросы к тому, что школ не хватает и по прописке. Тут есть две проблемы. Нужно смотреть, где потом возникнет демографическая яма, чтобы школы не пустовали, когда мы их понастроим. Но эту тему пока пропустим, потому что детей надо обеспечить местами сейчас. Вопрос по первоклашкам серьезный, его надо решать системно. Насколько я знаю, масса полномочий спущены на субъекты и муниципалитеты. Я не готов сказать, что мы готовы поддержать вашу инициативу безоговорочно. Надо смотреть», – прокомментировал единоросс.

Андрей Альшевских

Его коллега по партии Андрей Альшевских также отметил, что вопрос по первоклашкам актуален не по всей стране, а только в отдельных регионах. «Я отправлял запросы по этой проблеме. Самое интересное, что, судя по ответам, которые я получал, вопрос с записью детей в школы может регулироваться на уровне субъекта. Просто наше региональное министерство не хочет брать на себя ответственность», – отметил парламентарий.

Данил Шилков (слева)

Депутат от ЛДПР Данил Шилков заверил, что его фракция уже подготовила проект закона для льготного зачисления в школы детей из одной семьи и детей-льготников. «Мы сейчас ждем отзыв правительства, законопроект будет внесен на следующей неделе», – сообщил он.

По поводу острой нехватки школ в отдельных районах Екатеринбурга высказался мэр Александр Высокинский. Он заявил, что в этом году город впервые вышел на ремонт и строительство пяти школ одновременно. Но чтобы полностью решить вопрос со школами, нужны 60-70 миллиардов рублей инвестиций.

«В области у нас поддержка полная, но бюджетные деньги конечны. Поэтому нам нужно участие в федеральных программах в вопросе строительства школ и дорог. Если сейчас мы сдаем 1 миллион квадратных метров жилья, то нужно вложить туда 10 миллиардов рублей на социальную инфраструктуру», – объявил градоначальник.

Николай Езерский

Депутаты Госдумы в целом согласились с этим мнением, но Андрей Альшевских не удержался от замечания, что муниципалитет должен прежде всего качественно готовить документы и проекты, чтобы заявиться на федеральное финансирование. В пример он привел многострадальную вторую ветку метро. «Пока нет проектно-сметной документации, хоть в какие двери стучись в Москве. Никто даже не посмотрит на такую заявку».

В итоге глава города, муниципальные депутаты и парламентарии Госдумы договорились о проведении тематических встреч в течение ближайших четырех месяцев. Следующее совещание «депутатской вертикали» будет посвящено детальному разбору ситуации со строительство школ в уральской столице.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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