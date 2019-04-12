С екатеринбургскими депутатами встретится главный юрист России

В гордуме Екатеринбурга продолжается серия встреч с представителями федерального парламента. В пятницу, 19 апреля, городские депутаты смогут задать вопросы председателю комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, члену «Единой России» Павлу Крашенинникову.

«В Екатеринбурге есть ряд вопросов, которые мы не сможем решить самостоятельно: часть проектов нуждается в масштабном финансировании, есть и законотворческие инициативы, для реализации которых необходима поддержка депутатов Госдумы. Поэтому я за то, чтобы выстраивать вертикаль власти и совместными усилиями развивать наш город», – отметил спикер гордумы Игорь Володин.

Добавим, что народные избранники уже встречались с депутатами Госдумы Дмитрием Иониным, Андреем Альшевских, Николаем Езерским, Александром Петровым и Данилом Шилковым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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