В России принят закон о приоритетном зачислении в школу братьев и сестер

Государственная дума РФ приняла закон, который дает возможность приоритетного приема детей в начальные классы школы и детские сады, где уже обучаются их братья и сестры. Соответствующие поправки закреплены в Семейном кодексе и федеральном законе «Об образовании».

Новый закон решает проблему, с которой нередко сталкивались родители в крупных городах при зачислении первоклассников. Из-за ограниченного количества мест родные братья и сестры нередко попадали в разные школы, так как заявления об их приеме рассматривались на общих условиях. В Екатеринбурге бывали случаи, когда из-за принципа очередности в разных школах оказывались и близнецы. Городской департамент образования инициировал поправки в закон еще в 2016 году, однако екатеринбургская дума не имела полномочий изменить порядок зачисления детей. Свердловский парламент также отклонил законопроект, ссылаясь на федеральную компетенцию.

После переговоров было решено подключить «депутатскую вертикаль». В итоге депутаты Госдумы подготовили поправки, опираясь на предложения муниципальной думы и областного парламента.

«Предлагаемые меры позволят сократить неудобства, с которыми сталкиваются многие семьи при устройстве детей на обучение в начальную школу или в садик. Родители смогут экономить время, сократить финансовые затраты на сопровождение детей на обучение и обратно, а самому ребенку будет гораздо комфортнее находиться в одном учебном заведении со своим братом или сестрой», – отметили в комитете ГД по законодательству.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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