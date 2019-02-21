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Четверг, 21 февраля 2019, 15:22 мск

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Куйвашев поручил министрам заняться увеличением рождаемости

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, очевидно, вдохновленный вчерашним президентским посланием Федеральному собранию, лейтмотивом которого было повышение рождаемости, поручил министрам заняться этим вопросом в регионе. «Мы должны предусмотреть комплекс мер ‒ начиная от повышения общественной значимости отцовства и материнства, укрепления финансовой устойчивости семьи, наличия в шаговой доступности школ, детских садов, детских поликлиник и больниц до стимулирующих финансовых выплат и пособий», ‒ приводит его слова ДИП Свердловской области.

Ранее на встрече с детским омбудсменом РФ Анной Кузнецовой Куйвашев также говорил, что региону нужно больше новых людей. «Как стимулировать увеличение рождаемости? В репродуктивный возраст вошли так называемые дети девяностых. С ними надо применять нестандартные методы работы», – сказал Куйвашев.

Отметим также, что при этом региональные власти забывают о проблеме нехватки школ. В частности, в Екатеринбурге ситуация обострилась настолько, что в одном из образовательных учреждений набрали 21 первый класс. Горожане пишут петиции за строительство новых школ, напоминая, что несколько лет назад предупреждали представителей власти о таком исходе ‒ тогда не хватало детских садов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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