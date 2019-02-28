Эхо 90-х: в Свердловской области смертность превышает рождаемость

В Свердловской области смертность превышает рождаемость. В прошлом году в регионе на свет появились 50 746 человек, ушли на тот свет ‒ 58 323 человека. При этом рождаемость продолжает снижаться ‒ на 6 % в 2018-м по сравнению с 2017-м. «Пик рождаемости был в 2014 году, там было 63 478 актов, а сейчас мы пожинаем плоды демографической ситуации 90-х», ‒ сказала сегодня на пресс-конференции замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова, добавив, что в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском все же отмечается не сокращение, а рост рождаемости.

Она, впрочем, заметила, что есть и положительные моменты. «Тенденция на сокращение количества детей, рожденных у одиноких матерей, с регистрацией установления отцовства. То есть дети чаще в браке рождаются ‒ таких на свет появилось 35 842. У одиноких матерей ‒ 6 160. С установлением отцовства ‒ 3 218», ‒ сказала она.

Также Храмова сообщила, что с каждым годом растет число детей, которых на Урале рожают граждане других государств. «В 2018 году родилось 1 605 детей. То есть каждый 48-й ребенок в Свердловской области рождается у инострнцев. Большое количество записи актов о рождении иностранцев в Екатеринбурге ‒ 1 065. На первом месте жители Вьетнама, на втором ‒ Китая, на третьем ‒ Болгарии и Германии», ‒ сказала Храмова.

Добавим, что в прошлом году в Свердловской области родились 649 двоен и семь троен.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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