В Свердловской области возросла смертность от инфарктов, инсультов и онкозаболеваний

В январе 2019 года в Свердловской области заметно выросла смертность, в том числе – от ряда тяжелых заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, всего в первом месяце года скончались 5 756 свердловчан, что на 387 человек или 7,2% больше, чем в январе 2018 года. От болезней системы кровообращения умерли 2 822 человека, или на 131 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. Онкологические заболевания унесли жизни 993 человек (на 132 больше, чем в январе 2018-го). А вот случайных отравлений алкоголем стало меньше почти в два раза – 31 против 58 в прошлом году. Снизилось и число самоубийств – c 48 до 32. 27 человек погибли от рук преступников, 39 – в ДТП.

Напомним, по последним данным, в Свердловской области смертность сейчас превышает рождаемость. В прошлом году в регионе на свет появились 50 746 человек, ушли на тот свет ‒ 58 323 человека. При этом рождаемость продолжает снижаться ‒ на 6 % в 2018-м по сравнению с 2017-м. «Пик рождаемости был в 2014 году, там было 63 478 актов, а сейчас мы пожинаем плоды демографической ситуации 90-х», ‒ сказала 28 февраля на пресс-конференции замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Екатеринбург, служба информации

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