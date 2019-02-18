«Будем применять нестандартные методы повышения рождаемости»: Куйвашев дал обещание детскому омбудсмену Кузнецовой

Сегодня в Екатеринбурге с официальным визитом находится уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова. Днём она побывала в Областном перинатальном центре, а вечером встретилась со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Вместе они обсуждали в том числе проблему снижения темпов рождаемости. «Как стимулировать увеличение рождаемости? В репродуктивный возраст вошли так называемые дети девяностых. С ними надо применять нестандартные методы работы», – сказал Куйвашев.

Он также пообещал решить проблему нехватки мест в школах. Напомним, с такими жалобами выступали жители Екатеринбурга, где в некоторых образовательных учреждениях число первых классов перевалило за 20. Этот, ставший актуальным для Екатеринбурга вопрос Кузнецовой задали и в перинатальном центре.

«Вопрос, который мне задали в ОПЦ, мы обсудили сразу с руководителем региона, там была целая кипа подписей. Было четко сказано, где и когда будут строиться новые школы. В ближайшие два года – этот и следующий – откроется в Солнечном новая школа. Важно, чтобы родители четко знали, когда и куда их дети пойдут в школу. Право на образование – фундаментальное. В ряде субъектов пришлось столкнуться с этой ситуацией», – сказала Кузнецова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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