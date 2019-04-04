Точка отсчета: Академический становится новым районом (ФОТО)

В Екатеринбурге начинается создание нового, восьмого, района города – Академического. Завтра впервые соберется рабочая группа. Сегодня сотрудники администрации города и представители застройщика АО «РСГ-Академическое» рассказали, почему для людей важно жить в отдельном районе и как дальше будет развиваться эта территория.

Новый восьмой район в Екатеринбурге должен появиться к 300-летию города. Как рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, все принципиальные решения приняты, готовится проект областного закона. После чего начнется работа с федеральными органами власти, которые должны будут в этом районе разместить свои подразделения: суды, налоговые службы, прокуратуры. Затем будут устанавливаться точные границы района.

«С точки зрения комплексного развития [в границы нового района] нужно брать и Академический, и Широкую Речку, и Краснолесье. Но при принятии решения нам нужно не ослабить оставшиеся районы, чтобы они не были очень маленькие. Академический, исходя из проектов, это 300 тысяч человек. А 300 тысяч – это весь Орджоникидзевский район, один из самых крупных районов в стране. Обычно районы на территории города это около 200 тысяч. Будем решать, как правильно определить границы», – отметил глава города.

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик сообщил, что рабочая группа уже создана, в нее входят заместители главы по соцвопросам, по экономике, по благоустройству и главы Верх-Исетского и Ленинского районов. Завтра она впервые соберется на заседание.

Александр Высокинский также прокомментировал, как Академический будет развиваться дальше: «Транспортные проблемы, которые существуют, связаны с тем, что пока здесь мало точек приложения труда. Мы уже согласовали проект размещения здесь малых и средних производств, средств деловой активности, чтоб большая часть жителей работала, не выезжая с территории микрорайона».

Сейчас в Академическом застраивается квартал «Близкий». В нем появятся 24 дома, 282 тысячи квадратных метров жилья. Для детей здесь сделают два детсада и школу на 1200 мест. Школа уже строится, дети начнут учиться в сентябре 2020 года.

«Чем будет интересна эта школа. У нее будет не один вход, а три. Это фактически не школа, а образовательно-культурный центр. Когда закончится первая смена, ребенок из школы выйдет и зайдет с того входа, где актовый зал. Там будет располагаться школа искусств. Третий вход – зона спорта с раздевалками, туалетами, возможностью заниматься дополнительным образованием в сфере спорта. Эта школа заменяет три учреждения. Для таких районов, как Академический, это перспективное направление», – прокомментировал Александр Высокинский.

«На сегодняшний день инвестиции в строительство Академического составили порядка 100 млрд, плюс 20 млрд – это инженерная инфраструктура. В ближайшие пять лет мы планируем вложить порядка 40 млрд, – рассказал генеральный директор АО «РСГ- Академическое» Виктор Кривошеин. – Все школы, детские сады строятся в рамках государственно-частного партнерства. Мы начинаем строительство двух новых кварталов – через Патрушиху – 16-го и 11-го. Там также будут запроектированы две школы на тысячу и полторы тысячи мест и 4 детских сада».

На сегодняшний день в Академическом уже работает школа на 1200 учеников – № 23. Здесь внутри здания вообще нет углов, все стены закруглены – это для безопасности детей. В школе есть бассейн, большой актовый зал, класс для ребят с ограниченными физическими возможностями, несколько помещений для занятий спортом и игр. С 1 сентября в школе будет учиться 21 первый класс – образовательное учреждение стало одним из самых популярных у родителей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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