Гордума рассмотрит вопрос о появлении восьмого района – Академического

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект создания восьмого административного района – Академического. После того как инициативу одобрят в ЕГД, депутаты заксобрания тоже должны будут принять соответствующее решение.

То, что Академический станет новым районом, очень важно для его жителей: появится своя администрация, подразделения судов, налоговой, прокуратуры, не нужно будет выяснять, обращаться ли им к властям Верх-Исетского или Ленинского района. Представители районной администрации смогут планировать единое социально-экономическое развитие, сократить сроки принятия управленческих решений, быстрее строить школы и садики, учреждения культуры, качественнее заниматься благоустройством и т.д.

Новый восьмой район в Екатеринбурге должен появиться к 300-летию города. Точкой отсчета создания нового района можно считать 4 апреля, когда было решено впервые собрать рабочую группу по этому вопросу. «Мы сейчас готовим проект областного закона о создании восьмого района города Екатеринбурга, после этого будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того, как мы пройдём этот этап, будет принято решение по территориальным границам будущего района. Таким образом к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга», – отмечал тогда Высокинский. «На сегодняшний день инвестиции в строительство Академического составили порядка 100 млрд, плюс 20 млрд – это инженерная инфраструктура. В ближайшие пять лет мы планируем вложить порядка 40 млрд, – добавил генеральный директор АО «РСГ- Академическое» Виктор Кривошеин. – Все школы, детские сады строятся в рамках государственно-частного партнерства. Мы начинаем строительство двух новых кварталов – через Патрушиху – 16-го и 11-го. Там также будут запроектированы две школы на тысячу и полторы тысячи мест и 4 детских сада».

Екатеринбург, служба информации

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