Депутаты и чиновники обсудили, быть или не быть Академическому району

В Екатеринбурге обсуждают создание восьмого административного района, которым должен стать микрорайон Академический. Сегодня на комиссии по местному самоуправлению в гордуме Екатеринбурга представители рабочей группы по этому вопросу предложили выйти с законодательной инициативой в заксо – создание нового района в уральской столице относится к полномочиям субъекта РФ.

По словам начальницы правового департамента администрации города Татьяны Ширяевой, предложение поддержал губернатор Евгений Куйвашев, его также рассмотрели на комиссии у вице-губернатора Алексея Орлова. «Протоколом была утверждена дорожная карта по образованию нового района, согласно которой до 29 ноября необходимо было подготовить материалы, до 3 декабря оформить законодательную инициативу в думе Екатеринбурга, до 16 декабря внести предложение о наименовании района в заксо», – уточнила она.

По словам ее коллеги из департамента экономики Александра Прядеина, у решения создать новый район есть сильные стороны – половозрастная структура населения, высокий уровень развития инфраструктуры, безопасность среды, имидж Академического и элементы умного города. Слабые – нехватка социальной инфраструктуры и транспортная доступность района. К слабым сторонам Прядеин также отнес одномоментное старение населения нового района, его жилого фонда, отсутствие достаточного количества рабочих мест, отсутствие зданий для администрации нового района и районной полиции.

Депутатов гордумы интересовало, что, в частности, образование нового района даст Екатеринбургу. По мнению вице-мэра Александра Ковальчика – новое административное образование влечет за собой новые подходы, отличающиеся от тех, что сегодня есть в других районах, где неоднородный жилой фонд, неоднородные категории улиц и предоставление социальных услуг. Также будет уменьшена нагрузка на Верх-Исетскую и Ленинскую администрации Екатеринбурга, которые сейчас обслуживают жителей Академического согласно прописке.

По мнению депутата Николая Смирнягина (возглавляет УК Академического), основная задача при формировании нового района – учесть ошибки, которые были допущены при развитии существующих территорий. Также необходимо реализовать и планы, которые формировались в 2006 году, в частности, речь идет о медицинском кластере, который подразумевает перенос фундаментальных научных учреждений, включая НИИ ОММ, в Академический район. Этого кластера до сих пор нет.

По мнению вице-мэра Ковальчика, чтобы не нагружать бюджет Екатеринбурга новыми тратами, предполагается, что расходы на постройку административного здания для администрации Академического – а это порядка 400 миллионов рублей – возьмет на себя инвестор-застройщик района.

«В Екатеринбурге наработан уникальный опыт, какого нет в стране, может, и в Европе, это единственный проект, который реализуется на практике. «Ренова» достигла хороших результатов. Для Екатеринбурга этот опыт может быть примером, который можно транслировать на всю Россию. Это почти как МЖК в Советском Союзе. В этом смысле Екатеринбургу не воспользоваться тем, что этот опыт можно показать всей стране – будет политической ошибкой. Чтобы появился конечный результат, чтобы был создан район, нужна цепочка решений – от заксобрания до Москвы», – отметили депутаты.

Присутствующие пришли к выводу, что в решении вопроса по формированию восьмого района Екатеринбурга необходимо будет учесть, что около 80 тысяч человек одномоментно должны будут поменять прописку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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