Объявлен тендер на проектирование новой поликлиники в Академическом

В Академическом микрорайоне приступили к проектированию поликлиники для взрослых, рассчитанной на прием 1200 пациентов в одну смену. Новая больница будет расположена в квартале №12 микрорайона.

Тендер на разработку проекта объявил застройщик «РСГ – Академическое». Победитель конкурса должен в течение года создать проектную документацию, информационную модель поликлиники и провести инженерные изыскания. Сумма контракта не разглашается. Заявки на конкурс принимают до 10 сентября. Итоги тендера станут известны 1 октября.

Планируется, что поликлиника для взрослых в Академическом появится к 2023 году. Деньги на строительство медучреждения в размере 600 миллионов рублей выделит областной бюджет.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга Академический должен стать восьмым административным районом города, поэтому здесь необходимо развивать социальную инфраструктуру. Помимо взрослой поликлиники к 2023 году в районе запланировано строительство еще трех школ и четырех детских садов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

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