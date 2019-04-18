Академическому микрорайону нужно еще 20 социальных объектов

Екатеринбургские депутаты обсудили, какие социальные объекты нужны Академическому микрорайону, который вскоре станет восьмым административным районом уральской столицы. Выездное совещание прошло в детской поликлинике на улице Павла Шаманова.

Как сообщил замглавы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов, школы и детсады в Академическом районе переполнены почти вдвое, и требуется строительство дополнительных объектов – причем в сфере не только образования, но и культуры и спорта. Всего необходимо около 20 новых учреждений. Пока же до 2023 года здесь запланировано строительство трех школ, четырех детских садов, а также поликлиники для взрослых.

Что касается центра современного искусства, музея, информационно-библиотечного центра, киноконцертного зала и других учреждений, то чиновники мэрии предложили депутатам разработать механизмы по привлечению средств. «Чтобы мы попали в федеральные программы, необходим проект с пройденной экспертизой. Денег на эти мероприятия у муниципалитета нет. Застройщик активно работает в этом направлении, но это не одномоментная работа, нам предстоит решить, как увеличить оперативность движений по подготовке всей необходимой документации», – отметил Баранов.

Председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев заявил, что есть отсутствие координации между всеми структурами. «Мы готовы начать проектировать объекты культуры, но скажите нам, какими они должны быть, ведь в дальнейшем эксплуатировать их предстоит уже муниципальным управлениям и департаментам», – подчеркнул он.

Депутат гордумы Николай Смирнягин отметил, что нужно продолжать работу по возведению медицинского кластера в Академическом: «Институт охраны материнства и младенчества является уникальным учреждением, которое сегодня нуждается в новых площадях. Мы должны развивать медицину, чтобы обеспечить развитие Екатеринбурга». Также, по мнению Смирнягина, необходимо взять на особый контроль строительство новых детских садиков в микрорайоне.

На совещании депутаты отметили, что развивать социальную инфраструктуру нужно не только Академическом, но и в других быстро растущих новых микрорайонах. В гордуме решили проанализировать возможности государственно-частного партнерства для этих целей.

Добавим, планируемый восьмой район Екатеринбурга объединит микрорайоны Краснолесье, Широкая Речка, Европейский и Академический.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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