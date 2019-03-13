Академический станет отдельным восьмым районом Екатеринбурга в 2023 году

Академический выделят как отдельный район Екатеринбурга к 2023 году. «Дорожная карта» всех процедур, необходимых для этого, готовится уже второй год. По неофициальной информации, уже даже есть кандидатура на пост главы еще несуществующей администрации.

Напомним, в мэрии Екатеринбурга еще в 2015 году начали подготовку к созданию восьмого внутригородского района, и мало кто сомневается, что им станет микрорайон Академический, который сегодня относится к территории двух других районов – Верх-Исетского и Ленинского. По последним данным, отделение должно произойти к 2023 году.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал в своем фейсбуке ответ мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на запрос. Из документа следует, что сейчас готовится «дорожная карта» мероприятий, требующихся для создания новой административной единицы.

«Предварительным сроком образования восьмого административного района при условии своевременного завершения всех сопутствующих процедур является 2023 год», – говорится в ответе Высокинского.

По информации источников «Нового Дня», у главного застройщика микрорайона – ГК «Кортрос» – даже есть кандидатура на пост главы – нынешний директор УК «Академический» и депутат ЕГД Николай Смирнягин. Однако у местных жителей кандидатура вызывает много вопросов, как и работа управляющей компании.

Добавим, что и ранее в мэрии планировали выделить Академический как отдельную единицу к 300-летию города. Более того – жителям обещали, что процедура создания нового района не создаст никаких бюрократических сложностей: новые наименования районов специалисты отразят только во вновь выдаваемых документах, а находящиеся на руках у граждан сохранят юридическую силу в полном объеме.

Правда, накануне мэрия предложила включить микрорайон Академический целиком в Ленинский административный район (сейчас граница с Верх-Исетским районом проходит по улице Вильгельма де Геннина). Но речь идет о временном изменении границ. И решение думы пока не принято.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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