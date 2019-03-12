Макаровский мост отдадут Железнодорожной администрации, «прописка» Академического под вопросом (КАРТЫ)

Екатеринбургские депутаты сегодня рассмотрели проект корректировки границ районов города, по которому часть муниципальных объектов сменят «прописку». Среди них – Макаровский мост, гаражи рядом с коллективными садами в Пионерском поселке и весь Академический микрорайон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения границ районов предложила администрация города как дополнение к проекту областного закона «О границах административно-территориальных единиц», по которому дума должна вынести заключение. Но неожиданно поправки на карте города вызвали дискуссию среди депутатов.

Так, народные избранники согласились перевести Макаровский мост в зону ответственности администрации Железнодорожного района. Ранее граница с Верх-Исетским районом пролегала прямо по путепроводу, из-за чего постоянно возникали споры, кто, например, должен чистить снег на объекте.

Также профильная комиссия одобрила «перенос» гаражей рядом с коллективными садами «Дружба» – раньше они относились к Кировскому району, теперь к Орджоникидзевскому. По словам одного из депутатов, это будет выгодно для владельцев гаражей, которые проживают в основном на Эльмаше.

Но на третьей поправке обсуждение застопорилось. Мэрия предложила включить микрорайон Академический целиком в Ленинский административный район (сейчас граница с Верх-Исетским районом проходит по улице Вильгельма де Геннина). По логике чиновников, такое решение будет удобно с точки зрения градостроения, а также в будущем облегчит работу по созданию отдельного – восьмого – административного района Екатеринбурга. Кроме того, в Академическом те же проблемы с уборкой снега на спорных участках улицы Де Геннина. Но депутаты стали возражать. Николай Смирнягин заявил, что мэрия не продумала последствия для жителей Академического – им придется прикрепляться к другой поликлинике, вставать в очередь в детсады и школы другого района, менять участковых. Ту же обеспокоенность выразил Дмитрий Сергин. Владимир Крицкий посчитал, что мэрия изначально неправильно проводит границу Академического, так как оставляет часть земельных участков под застройку на территории Верх-Исетского района.

Вице-мэр Алексей Бирюлин пытался заверить, что административные изменения не скажутся на социальном обслуживании населения микрорайона, но депутаты настояли на своем. В итоге вопрос о включении Академического в Ленинский район отложен для доработки, остальные корректировки границ будут рассмотрены на пленарном заседании думы. Если депутаты одобрят их, то поправки мэрии будут приобщены к областному законопроекту, который в ближайшее время рассмотрит свердловский парламент.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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