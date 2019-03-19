Макаровский мост окончательно переезжает в Железнодорожный район

Гордума Екатеринбурга утвердила корректировку границ районов города, которую предложили чиновники мэрии. Согласно изменениям, Макаровский мост полностью отошел к Железнодорожному району, а частные гаражи рядом с коллективными садами «Дружба» – Орджоникидзевскому.

Напомним, ранее административные границы проходили по территории этих объектов. Из-за этого не всегда было ясно, какая районная администрация несет ответственность за конкретный участок. Споры возникали, в частности, из-за уборки снега.

Депутат Дмитрий Сергин запросил у мэрии точное количество таких объектов в городе и предложил решать проблему границ комплексно. По его словам, в Екатеринбурге таких участков сотни – спорные территории есть на улицах Щорса, Белинского, проспекте Ленина. Вице-мэр Алексей Бирюлин сообщил, что администрация еще не завершила подсчет таких объектов и предоставит эту информацию депутатам позднее.

Добавим, изменения административных границ в Екатеринбурге вносятся в рамках проекта областного закона, подготовленного министерством строительства региона. Мэрия также предлагала отнести микрорайон Академический к Ленинскому административному району, но депутаты заблокировали эту поправку. В думе будет создана отдельная рабочая группа, которая рассмотрит вопрос «прописки» будущего восьмого района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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