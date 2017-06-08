В Екатеринбурге создадут дорожную карту, чтобы сделать Академический восьмым районом

«Юридически есть полная возможность разработки «дорожной карты» для учреждения восьмого района города – Академического», – заявил первый директор «Ренова-СтройГруп», а ныне вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков.

Напомним, новый район в Екатеринбурге планируют официально создать к 300-летию города. Ранее с таким предложением выступала мэрия, на днях инициативу поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Во время встречи с секретарями местных и первичных отделений «Единой России» он заявил, что в Академическом уже проживают больше 50 тысяч человек, создана комплексная инфраструктура, проектируется трамвайная линия из Юго-Западного микрорайона, построены школы, детские сады, больница.

«Мы считаем абсолютно правильным предложение губернатора о создании в Екатеринбурге восьмого административного района, – отметил Виктор Маслаков. – В течение десяти лет с начала своего строительства район Академический был одним из векторов развития всего мегаполиса. Для его строительства применялись самые современные мировые технологии градостроения, сейчас подошел тот момент, когда количество, масштаб переходит в качество. Создание на базе Академического нового района позволит решить несколько стратегических для Екатеринбурга задач – подготовка к проведению международного форума-2025 и строительство уникального для России медицинского кластера. Уверен, что юридически есть полная возможность разработки «дорожной карты» для учреждения восьмого района города».

Напомним, в горадминистрации в 2015 году начали подготовку к созданию восьмого внутригородского района, и, скорее всего, им станет микрорайон Академический, который сегодня относится к территории двух других районов. В мэрии обещали, что процедура создания нового района не создаст никаких бюрократических сложностей для жителей: новые наименования районов специалисты отразят только во вновь выдаваемых документах, а находящиеся на руках у граждан сохранят юридическую силу в полном объеме. Завершить все необходимые процедуры планируется к 300-летию города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

В Екатеринбурге за месяц будут закрыты все универсамы «Звездный». / Уничижение, загрязнение и раздор. Группа архитекторов аргументировано разгромила проект «храма-на-пруду». / Глава Белоярского ГО нестандартно отреагировал на вопрос об осужденном заме и отставке (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»