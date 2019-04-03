Мэрия ищет архитектора для проектирования культурного центра в Академическом

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в Академическом. Работы будут оцениваться за оригинальность, уникальность, возможность реализации и так далее. Победитель получит 600 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в микрорайоне Академический объявил департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Заявки ждут до 16 апреля от архитекторов и дизайнеров, архитектурных бюро и мастерских. Чтобы приступить непосредственно к проектированию центра будущего «восьмого района» надо будет пройти отборочный этап.

«На первом этапе жюри оценит заявки и портфолио претендентов. Те, кто пройдет во второй этап, получат уточненное техническое задание и должны будут до 25 июня представить конкурсный проект. Представленные жюри концепции будут оцениваться по таким критериям как оригинальность и уникальность, возможность реализации, идентичность и т.д. Объявление результатов состоится 16 июля 2019 года», – сообщили в мэрии города.

Создатель лучшей концепции получит 600 тысяч рублей; второе место оценивается в 300 тысяч рублей, а тот, кто замкнет тройку лидеров получит 100 тысяч рублей. Подробнее об условиях конкурса можно почитать на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», Академический станет отдельным восьмым районом Екатеринбурга к 2023 году, о таких планах ранее говорили городские власти. К этому времени в районе будет проживать 120 тысяч человек. Административный центр Академического предполагается построить недалеко от набережной Патрушихи и Преображенского парка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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