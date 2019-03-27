К 2023 году население Академического района вырастет до 120 тысяч человек

В Екатеринбурге будет сформирована рабочая группа по созданию восьмого административного района города. Им станет Академический микрорайон, который сейчас относится к территории двух других районов – Верх-Исетского и Ленинского. Как сообщалось ранее, отделение должно произойти к 2023 году.

«Это важное мероприятие содержится в нашей программе по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Стратегически создание восьмого района раскроет большой потенциал развития нашего мегаполиса, особенно в юго-западном направлении, создаст новые точки роста и позволит более точно и эффективно планировать создание социальной и жилой инфраструктуры», – заявил мэр Александр Высокинский на встрече с губернатором. Совещание проходило при участии депутатов Госдумы, и было посвящено подготовке Екатеринбурга к юбилею.

По данным администрации города, сейчас в Академическом микрорайоне проживает 81 тысяча человек. К 2023 году его население может вырасти до 120 тысяч.

Екатеринбург, служба информации

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