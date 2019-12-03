Дума Екатеринбурга одобрила создание восьмого района на основе Академического

Депутаты гордумы одобрили создание восьмого административного района в Екатеринбурге – в микрорайоне Академическом. Теперь инициатива будет направлена в свердловское заксобрание, где областные депутаты примут окончательное решение.

Новый административный район должен появиться в 2023 году, то есть к 300-летию Екатеринбурга. В Академическом появятся собственная администрация, подразделения судов, налоговой службы, прокуратуры. Как сообщил вице-мэр Александр Ковальчик, все запросы в федеральные ведомства уже направлены. Что касается строительства дополнительных социальных учреждений, то в мэрии разработана дорожная карта, которая будет представлена в марте следующего года. При этом предполагаемый общего объема затрат на создание нового административного района чиновник не назвал. Добавим, ранее Ковальчик отмечал, что расходы на строительство здания районной администрации может взять на себя застройщик микрорайона.

После доклада депутаты задавали уточняющие вопросы по строительству школ и больниц, перерегистрации жителей, организации ДЭУ в районе. Прозвучала и критика. Так, Андрей Пирожков заявил, что власти искусственно создают «инновационный и прогрессивный» район, забывая об отдаленных территориях.

Константин Киселев сообщил, что не будет голосовать за проект, так как ему непонятна идеология решения. По его словам, в Академическом нет ясности по трудоустройству жителей, не хватает детсадов и школ, и в будущем новый административный район рискует превратиться в «спальник».

Впрочем, другие депутаты не поддержали эту точку зрения. Владимир Крицкий заявил, что коллеги задают надуманные вопросы. Михаил Матвеев подчеркнул, что проект создания восьмого района Екатеринбурга был тщательно выверен, рабочая группа занималась этим вопросом полгода, и сейчас депутаты принимают «историческое решение».

Большинством голосов дума утвердила документ – 32 депутата проголосовали за.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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