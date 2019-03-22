Жизнь на окраинах Екатеринбурга: без газа, канализации, больниц и детсадов (ФОТО)

Депутаты гордумы Екатеринбурга сегодня завершили объезд отдаленных поселков и микрорайонов. Многое из увиденного поразило народных избранников. Так, в черте современного мегаполиса до сих пор есть дома без канализации и газа и улицы, где отсутствуют фонари и тротуары. Кроме того, жители за ЕКАДом жалуются на нехватку мест в детсадах и дефицит врачей.

Депутаты в Горном Щите

Напомним, самым громким «открытием» депутатского выезда стала школа № 179 в поселке Северка. В полувековом здании, где учатся дети, ни разу не проводился капитальный ремонт. В спортзале пол прогнил настолько, что опасные участки приходится огораживать скамейками. А туалет в школе – это отдельный пристрой, под которым располагается выгребная яма. По фасаду расходятся сквозные трещины. При этом образовательное учреждение переполнено – по проекту рассчитано на 350 школьников, а сейчас в нем обучаются 414 детей. В следующем году их будет еще больше, так как в классы придут около 75 первоклашек. Другой школы в поселке нет. Депутаты сошлись во мнении, что лучше всего в Северке построить новую школу. Типовой проект есть, но все упирается в финансирование, отметил в беседе с РИА «Новый День» вице-спикер гордумы Виктор Тестов.

Прогнивший пол в спортзале огорожен скамейкой и конусами. Школа в Северке

Отсутствие централизованной канализации – беда не только Северки. Жилые дома с выгребными ямами есть в Полеводстве (последний раз смету на создание дренажной системы здесь рассчитывали в 2008 году), и в других поселках. Вторая застарелая проблема отдаленных территорий – нет газификации. Частные дома отапливаются электрическими приборами, а кое-где и дровами. Так живут обитатели Северки, Палкино, Палкинского Торфяника, в поселках Шабровский, Медный и Садовый.

Палкинский Торфяник

В том же Садовом острая нехватка мест в детском саду – учреждение рассчитано на 150 воспитанников, а в поселке около 400 детей дошкольного возраста. Аналогичная ситуация складывается в Горном Щите, вокруг которого идет активная застройка, и жилье приобретают, в основном, молодые семьи. В Совхозном и Рудном вообще нет муниципальных детсадов, обучением дошколят занимаются частники.

Заброшенная котельная. Синие Камни

В микрорайоне Синие Камни люди пожаловались депутатам на дефицит медиков в ближайшем отделении поликлиники и на некачественную чистку улиц. Пациентам из Малого Истока тоже приходится ездить к врачам в другие районы. «У нас здесь только терапевт. Раньше регулярно приезжали врачи и проводили осмотры, сейчас нужно везде ездить самим: к окулисту – на Компрессорный, к хирургу или невропатологу – в Кольцово», – рассказал один из местных жителей.

Во многих населенных пунктах огромные проблемы с благоустройством. Например, в Малом Истоке жители с 2011 года не могут добиться освещения улицы Апрельской. В микрорайоне Птицефабрика на улице Чистой нет ни тротуара, ни отбойников, ни пешеходного перехода. В поселке Совхозном мост через реку Патрушиху находится в аварийном состоянии, и на нем ограничено движение транспорта. А жители Шувакиша давно просят власти переоборудовать железнодорожный переезд, чтобы автобусы могли подъезжать прямо к поселку. Сейчас общественный транспорт высаживает пассажиров за километр до ближайших домов. Людям приходится идти по проезжей части, которая к тому же не освещена в темное время суток. Часто по этой дороге идут школьники, которые добираются в школу № 221.

Дорога через ж/д переезд в Шувакише

«Мы инициировали эти выезды, чтобы увидеть существующие проблемы своими глазами и разобраться, какие из вопросов наиболее важны для местных жителей. Проблемы практически одни и те же: выгребные ямы, отсутствие освещения, качество дорог, ветхое жилье, некоторые здания нужно привести в порядок. К отдаленным территориям внимание, к сожалению, слишком ослаблено. Есть необходимость возобновить программу развития отдаленных территорий, которая прекратила свое существование в 2013 году. Также эти вопросы нужно учесть при корректировке бюджета. Я понимаю, что мгновенно сейчас не удастся все отремонтировать, но начать надо с этого года», – прокомментировал председатель гордумы Игорь Володин.

Микрорайон Птицефабрика

Отметим, итогом депутатских объездов должен стать протокол, где будут отражены проблемы пригородных поселков. Пакет документов направят в администрацию Екатеринбурга. Также депутаты планируют встретиться с мэром Александром Высокинским, чтобы обсудить источники финансирования программы развития отдаленных территорий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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