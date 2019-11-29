На публичных слушаниях по бюджету Екатеринбурга вновь подняли вопрос о проблемах отдаленных территорий

В администрации Екатеринбурга сегодня прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 год, который уже на следующей неделе будет рассмотрен в первом чтении думой. Горожане одобрили финансовый документ, но внесли свои дополнения, касающиеся удаленных территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед участниками слушаний выступила жительница микрорайона Кольцово Ольга Дианова. Она рассказала, что выбраться из поселка в центр города проблематично, ходит только один автобус. Местная поликлиника нуждается в ремонте. Нет и обустроенного парка, где можно отдохнуть и погулять с детьми.

«Рядом с нами находится лес, и в нем можно сделать все, что угодно! Вот есть пилот Дамир Юсупов, который получил звание Героя России, почему бы в Кольцово не сделать сквер в его честь? У нас же есть в Екатеринбурге парк имени Архипова (бывшего главы Ленинского района, – прим. ред.)», – заявила Ольга Дианова.

Эмоциональная речь екатеринбурженки вызвала аплодисменты. За ее предложение улучшить транспортную доступность и благоустройство микрорайона Кольцово проголосовали свыше 300 человек (всего в слушаниях участвовали 493 горожанина).

Вице-мэр по финансам Марина Андрусь сообщила, что обращение Ольги Диановой будет принято как рекомендация к проекту бюджета. Также она отметила, что администрация Октябрьского района сейчас прорабатывает вопрос о передаче спорткомплекса «Кольцовский» в муниципальную собственность, чтобы впоследствии на этом участке обустроить прогулочную зону.

Другие спикеры заявили, что бюджет-2020 нужно поддержать, так как город получил дополнительное финансирование на школы, детсады, спортивные комплексы и другие нацпроекты. В общем голосовании представленный проект бюджета поддержали 483 участника слушаний. Против высказались всего семь человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

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