Комиссия гордумы одобрила сметы районов Екатеринбурга

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила сметы семи городских районов на 2020 год. За проект проголосовали большинство депутатов, но и на этот раз не обошлось без критики решений городской администрации.

Согласно данным департамента финансов, Ленинский район получил 748 млн рублей, Кировский – 614 млн рублей, Верх-Исетский – 548 млн рублей, Железнодорожный – 628 млн рублей, Орджоникидзевский – 597 млн рублей, Октябрьский – 547 млн рублей, Чкаловский – 605 млн рублей.

Владимир Крицкий обратил внимание на неравномерность финансирования и потребовал от администрации объяснений. Вице-мэр по экономике Марина Андрусь отметила, что все дело в категориях дорог (уборка центральных улиц происходит чаще), но заверила, что все суммы расходов были тщательно рассчитаны.

Главы районов при этом заявили, что их все устраивает – они получили дополнительные деньги на благоустройство парков и содержание детских клубов по месту жительства. «Дайте честное пионерское», – потребовал Александр Колесников. «Нам хватает, любимые наши депутаты», – пошутил глава Железнодорожного района Андрей Курочкин.

Однако депутаты указали, что несмотря на надбавки, в районах по-прежнему не решаются проблемы отдаленных территорий: нехватка уличного освещения в частном секторе, плохая уборка дорог, аварийное жилье. Михаил Вечкензин заявил, что районы получают бюджет на преодоление проблем, но не развитие: «Это разве нормально, что у нас в отдаленных территориях люди живут с туалетами на улицах?"

Первый вице-мэр Александр Ковальчик на это отметил, что существенную надбавку районы получили только в 2019 году, и финансирование на следующий год было запланировано в том же объеме. Также он пообещал, что будет создана отдельная муниципальная программа по развитию отдаленных территорий, которую можно рассмотреть при корректировке бюджета в 2020 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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