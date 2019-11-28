В Екатеринбурге бюджет-2020 вынесен на первое чтение в думе

Проект бюджета-2020 все-таки будет рассмотрен в первом чтении на заседании гордумы Екатеринбурга в ближайший вторник, 3 декабря. Сегодня профильная комиссия одобрила документ, несмотря на четыре отрицательных заключения от других комиссий. Юристы думы отметили, что никаких правовых препятствий для этого нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за проект бюджета проголосовали пять из восьми присутствовавших членов бюджетной комиссии. Воздержался один, Алексей Холодарев, еще двое – Александр Колесников и Михаил Вечкензин – бойкотировали голосование.

В частности, Колесников остался недоволен тем, что комиссия ранее без него утвердила смету на переезд думы в здание ЦУМ, с чем народный избранник категорически не согласен. При этом в момент голосования по этому вопросу депутата не было в зале, на что ему указала председатель комиссии Елена Бондаренко.

Другие депутаты не стали объяснять причины несогласия с решением по бюджету.

Напомним, проект казны Екатеринбурга на 2020 год вынесен со следующими параметрами: доходы – 47,406 млрд рублей, расходы – 49,282 млрд рублей, дефицит – 1,876 млрд рублей. Вице-мэр по финансам Марина Андрусь отметила, что ко второму чтению готовятся поправки по запросам депутатов. Так, сейчас финансисты мэрии перераспределяют из других разделов 100 млн рублей на отселение из аварийного жилья – этот вопрос несколько раз поднимал как раз Александр Колесников. При этом сотрудники мэрии не смогли ответить на вопрос Вечкензина, каков объем налогов собирается с территории Екатеринбурга. Вице-мэр Александр Ковальчик отметил, что межрайонные налоговые службы не дают такой информации городским властям.

Добавим, что ранее депутаты утвердили доходную часть бюджета на 2020 год и согласились с корректировкой казны 2019 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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